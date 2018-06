Gemeente Haren: Transferium De Punt overbodig

DE PUNT / HAREN - De gemeente Haren ziet een nieuw transferium bij De Punt met honderden parkeerplaatsen niet zitten. Nut en noodzaak is er niet, volgens de buurgemeente. Want bij Haren, waar ook een transferium ligt dat net met 500 plekken is uitgebreid, is nog plek zat.

Haren reageert daarmee kritisch richting gemeente Tynaarlo. Die moet het bestemmingsplan wijzigen om de grote parkeerplaats, waar ook de buslijnen moeten samenkomen, bij De Punt aan te leggen.De provincie Drenthe is al sinds 2012 bezig met dit omstreden transferium dat eerst uitging van 1000 parkeerplaatsen, maar inmiddels is afgeschaald naar maximaal 500. Gedeputeerde Henk Brink wil het project volgend jaar aangelegd hebben.Volgens de provincie is het miljoenenproject nodig, om een deel van de files naar Groningen op te lossen. Drenthe wil met een goed knooppunt van buslijnen op het transferium automobilisten stimuleren hun auto bij De Punt te laten staan, en verder met de bus te reizen.Het project kost 12 miljoen euro. Het transferium met busplatforms komt in de groenstrook tussen de A28 en afslag De Punt te liggen. Ook komen er nieuwe op- en afritten naar de A28, zodat het verkeer vlotter de snelweg op kan rijden.Het transferium stuit op veel protesten van natuurorganisaties en ook politieke partijen. In Provinciale Staten van Drenthe is het plan in 2015 door de kleinst mogelijke meerderheid gesteund, met 20 stemmen voor en 19 tegen. Vorig jaar bleek de raad van Tynaarlo ook flink verdeeld; 12 stemden voor en 11 tegen het opstarten van de bestemmingsplanprocedure.Omdat het transferium De Punt op grondgebied van de gemeente Tynaarlo ligt, moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen om het provinciale project mogelijk maken. Deze procedure loopt nu, en daar zijn vier bezwaren tegen ingediend, ondermeer door de gemeente Haren.Bij Haren ligt er langs de A28 ook een groot transferium, dat met 500 extra parkeerplaatsen is uitgebreid naar 900 plekken. Een deel daarvan staat dagelijks leeg. En volgens de gemeente Haren is de recente uitbreiding niet eens meegenomen in het rapport dat het nieuwe Transferium De Punt moet onderbouwen.Ook vindt Haren het een probleem dat door het project een geplande faunapassage in de knel komt. Dat is volgens Haren in strijd met alle afspraken die zijn gemaakt voor het Natuur Netwerk Nederland. Dit netwerk is bedoeld om allerlei barrieres voor dieren zoveel mogelijk op te lossen, zoals de A28 tussen De Punt en Groningen.Haren vindt al met al dat ‘het nieuwe transferium verkeerstechnisch en landschappelijk een te grootschalige ingreep is die onvoldoende is onderbouwd’. Naast de gemeente Haren is er ook door het IVN Eelde-Paterswolde bezwaar gemaakt.De natuurclub vindt het transferium De Punt 'overbodig, omdat er bij Haren elke dag 400 van de 900 parkeerplekken leegstaan '. Daarnaast is het volgens het IVN een veel te grootschalig plan, dat ‘landschappelijk een aantasting van het beekdal van het Drentsche Aa-gebied is’. “Het IVN vraagt u het plan voor Transferium De Punt niet verder door te zetten.”Hetzelfde verzoek komt van Stichting POP Groen, dat zich inzet voor natuur en landschap in de gemeente Tynaarlo. “Een kwetsbaar gebied wordt aangetast en verstedelijkt door dit grote project. En de 12 miljoen aan kosten staan in geen verhouding tot wat het aan fileleed richting Groningen zal oplossen,” aldus de lokale natuurorganisatie.Na de zomer moet politiek Tynaarlo opnieuw beslissen over het Transferium De Punt. Zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan moeten nog door de raad.