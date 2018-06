Deel dit artikel:











Opinie: waar blijft de handtekening van FC Emmen-captain Telgenkamp? Blijft Dennis Telgenkamp wel of niet bij FC Emmen? (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - Vier dagen voor de start van de voorbereiding op het het nieuwe seizoen is nog steeds niet bekend of de aanvoerder van de afgelopen twee jaar, doelman Dennis Telgenkamp, ook komend seizoen onder contract staat bij FC Emmen. De onderhandelingen tussen club en speler zitten in een impasse, tenminste daar heeft het alle schijn van.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Beide kampen hullen zich in stilzwijgen en dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.



Waarom geen open kaart spelen en zeggen waar het nu op vastloopt? Op dit moment is het voor iedereen gissen en lijkt alleen de club te twijfelen. Telgenkamp liet namelijk in diverse media al weten graag bij de Drentse club te willen blijven. Er zijn signalen dat de doelman twee clubs in de wacht heeft, zolang er geen definitief ja of nee komt vanuit de Oude Meerdijk.



De eerste vraag is: Welke partij is aan zet? Is dat Telgenkamp of FC Emmen? Telgenkamp liet gisteravond weten dat hij nog graag met de club om tafel wil en daar nu op wacht. Het laatste dat vanuit de club over de doelman uit Wierden naar buiten kwam is dat FC Emmen de doelman een aanbieding heeft gedaan. Dat was rondom de promotie en kennelijk is de doelman daar niet mee akkoord gegaan. Het aanbod was vermoedelijk niet wat Telgenkamp had verwacht of gehoopt.



We moeten gissen naar het aanbod, maar gezien de tijd die inmiddels al is verstreken sinds de promotie, is het wel duidelijk dat de onderhandelingsmarge vrij beperkt is. Met andere woorden: FC Emmen wil het oorspronkelijke aanbod niet of nauwelijks verhogen.



De volgende vraag is dan ook: waarom wil de clubleiding dat niet? Is het aanbod al vorstelijk, is er geen ruimte meer in het budget, wil de clubleiding op een chique manier van de aanvoerder af door hem een contract voor te schotelen dat niet past bij de statuur van een aanvoerder of wil de club plat gezegd 'ballen tonen'? Immers, in eerste instantie wilde Telgenkamp niet praten met Emmen. De De 31-jarige keeper liet aan het einde van de competitie weten te willen wachten met onderhandelen. Op zich begrijpelijk, want Telgenkamp speelde een uitstekend seizoen en wilde wachten op een club uit de eredivisie of buitenland. FC Emmen stond op het moment van onderhandelen op de zevende plek in de Jupiler League en de kans op promotie was ongeveer 33 procent. Overigens kende de doelman juist in die fase wel een mindere periode. Het leek alsof het een met het ander te maken had.



Dan speelt er nog een ander probleem, alhoewel de term 'probleem' niet de lading dekt. Het is eerder een luxe. De kersverse eredivisionist heeft in Kjell Scherpen namelijk een groot talent in huis. Een 18-jarige keeper met veel potentie, die een contract heeft tot de zomer van 2020. Zit de clubleiding misschien in dubio: aan de ene kant moet een speler van 18 veel spelen, maar is de speler in kwestie helemaal klaar voor het grote werk? Op die laatste vraag weet je het antwoord pas als je hem voor de leeuwen gooit.



Maar moet je iemand van 18 in het debuutseizoen van de club op het allerhoogste niveau direct in het diepe gooien? Leg je dan niet heel veel onnodige druk op een jonge speler? De rollen van de spelers in de as, daar hoort de keeper dus ook bij, zijn nog crucialer dan in de Jupiler League en krijgen nog meer verantwoordelijkheid en vooral meer ogen op zich gericht. Zij moeten de ploeg bij de hand nemen, in daden maar ook in woorden. Ervaring is daarin cruciaal.



Vanzelfsprekend heeft Telgenkamp dan een streepje voor. Hij was voetballend gezien een onmisbare schakel in het spelletje wat trainer Dick Lukkien voor ogen had en nog steeds heeft. Daarnaast is de routinier in de coaching cruciaal gebleken. Sterker nog: eigenlijk was Telgenkamp de enige die in het veld zijn mondje roerde. Vandaar ook de aanvoerdersband. Bovendien bleek de Emmer-defensie de afgelopen twee seizoenen zeer stabiel en behoorde Telgenkamp tot de minst gepasseerde keepers van de Jupiler League en speelde hij een belangrijke rol in de promotie.



Of ik nu ook vind dat Telgenkamp dan ook maar blindelings de eerste keus moet zijn van Lukkien het komend seizoen? Nee hoor. Laten ze de concurrentiestrijd maar aangaan, want het is juist die strijd die zorgt voor de gezonde druk waar uiteindelijk alle keepers beter van worden.