Meepraten in Cassata: Schrap miljoenenproject Transferium De Punt

DE PUNT - Schrap het transferium bij De Punt en bespaar daarmee twaalf miljoen euro, want het lost geen files op bij Groningen.

Dat is de stelling vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Aanleiding zijn nieuwe protesten die zijn ingediend bij de gemeente Tynaarlo tegen de parkeerplaats met honderden plekken, met ook een ov-knooppunt voor buslijnen.De provincie Drenthe wil het aanleggen om mensen uit de auto en in de bus richting Groningen te krijgen. Het gaat om 200 tot 500 parkeerplekken voor auto's en busplatforms voor bussen. Daarmee wil de provincie een stukje fileleed op de A28 wil oplossen. Tynaarlo en ook Rijkswaterstaat betalen eraan mee. Zo grijpt Rijkswaterstaat de komst van het transferium aan om bij afslag Eelde-De Punt de aansluitingen op de A28 te verbeteren.Maar het protest tegen dit project groeit. Al vijf jaar is de provincie bezig het transferium van de grond te krijgen. En nu is de gemeente Tynaarlo aan zet: die moet het bestemmingsplan wijzigen. Maar doet de gemeente daar wel slim aan?Natuurorganisaties willen dat de gemeente niet meewerkt. Het project verpest het landschap, want het komt aan de rand van het beekdal van de Drentse Aa te liggen. Verder dwarsboomt het een faunapassage en doorkruist het een belangrijke cultuurhistorische route van zuid richting noord. Ook zijn er grote twijfels over de noodzaak.Zo mengt buurgemeente Haren zich ook ineens in de discussie. Bij Haren ligt een transferium van 900 parkeerplaatsen langs de A28, en daar staan dagelijks honderden plekken nog altijd leeg. De buurgemeente heeft daarom grote twijfels over het nut van Transferium De Punt.Kortom, is de twaalf miljoen euro wel nuttig besteed? Reageer op de stelling:Vanmiddag in Cassata vanaf 12.10 uur reageren CDA, D66 en PvdA uit politiek Tynaarlo op de nieuwe ontwikkelingen. Een krappe meerderheid van de raad (twaalf tegen elf) stemde vorig jaar nog voor komst van het transferium, maar is dat nog steeds zo?