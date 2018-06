Deel dit artikel:











Bestuurder op de vlucht na ongeluk in Assen De auto raakte beschadigd (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Een automobilist is vannacht op de vlucht geslagen na een ongeluk in Assen.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Zeilmakerstraat. De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt, vermoedelijk nadat hij een drempel had geraakt. Het voertuig raakte beschadigd en de bestuurder kon niet verder rijden. Hij besloot het vervolgens op een lopen te zetten.



De auto is afgesleept. De politie gaat bij de man op bezoek.