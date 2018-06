Deel dit artikel:











Wie is de sterkste van Midden-Drenthe? Het eerste onderdeel is vrachtwagentrekken. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) De sterkste mensen van Midden-Drenthe. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

BEILEN - Het klinkt onmogelijk: een vrachtwagen van 10.000 kilo twintig meter vooruit trekken. Maar voor de deelnemers aan de strijd om de Sterkste man en Sterkste vrouw van Midden-Drenthe is het een fluitje van een cent.

Het geheim? "Hard trainen. Maar als de vrachtwagen eenmaal in beweging is gaat het wel", zegt de organisatie.



Spierballen

Machtilde Borst mag zich sinds gisteravond de Sterkste vrouw van Midden-Drenthe noemen. Ze scoorde vooral goed op de Powerstairs. Hierbij moeten drie gewichten van 60, 75 en 90 kilo een trap op getild worden.



De Sterkste man van Midden-Drenthe is net als vorig jaar Alex Veerbeek. Hij toonde zijn spierballen in de competitie voor mannen zwaarder dan 100 kilo. Veerbeek: "Ik heb er hard voor getraind om hier een showtje weg te geven."



In de klasse voor mannen onder de 100 kilo was Alwin de Goede wederom oppermachtig.