Cees Bijl lijsttrekker PvdA Drenthe

ASSEN - Gedeputeerde Cees Bijl is gekozen tot lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar.

Leden van de partij kozen Bijl vanochtend tijdens een vergadering in Westerbork. Vorige maand werd al bekend dat hij zich kandidaat had gesteld Voorzitter van PvdA Drenthe Jacob Bruintjes is blij met Bijl als lijsttrekker. "Cees heeft een geweldige ervaring en heeft als gedeputeerde laten zien dat hij Drenthe en de Drenten vooruit kan helpen", aldus Bruintjes.Bijl (62) is nu twee jaar gedeputeerde namens de PvdA. Daarvoor was hij vijftien jaar burgemeester van Emmen en drie jaar burgemeester van Meppel.Speerpunten van Bijl voor de komende verkiezingen zijn goede en energiezuinige woningen, vaste banen, zorg en onderwijs. "Gewone dingen voor gewone mensen, maar o zo belangrijk in het dagelijks leven", aldus de gedeputeerde.De Provinciale Statenverkiezingen zijn volgend jaar op 20 maart.