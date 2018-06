Deel dit artikel:











Joop Fiege nieuwe coach Initia Hasselt Joop Fiege gaat aan de slag in België

HANDBAL - Joop Fiege wordt komend seizoen trainer/coach in België. De oud trainer van E&O, Hurry-Up en het Nederlands herenteam gaat aan de slag bij Initia Hasselt, de club die afgelopen seizoen 4e werd in de BENE-League.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Fiege, die het afgelopen seizoen nog werkzaam was bij E&O in de eredivisie en ondanks een doorlopend contract bij de Drentse club afscheid nam, volgt bij de regerend bekerwinnaar Korneel Douven op.



Hasselt is 13-voudig landskampioen (en daarmee recordhouder) van België. In 1984, 1985, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2011, 2013 en 2014 pakte de club de landstitel.



De beker werd acht keer veroverd. In 1984, 1990, 1991, 1995, 1998, 1999, 2003, 2010, 2012, 2014 en in het afgelopen seizoen.