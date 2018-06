Team Agro zoekt ambassadeurs: 'We willen een boerenorkest maken'

ASSEN - In heel Nederland worden boerenambassadeurs aangesteld. Deze ambassadeurs worden door Team Agro NL ingezet om het verhaal van de boeren en boerinnen uit te dragen.

Gisteren is de eerste ambassadeur officieel geïnstalleerd. In Drenthe is Team Agro nog op zoek naar boeren, tuinders of telers die het boerenleven positief willen uitdragen, vooral op social media.Bestuurslid van Agro NL Tom Dekker is zelf boer in Nijeveen, en hij legt uit hoe belangrijk het is dat er ambassadeurs komen: "Er is onterecht negatief nieuws over boeren. Nu moeten we samen opstaan om het juiste beeld naar buiten te brengen, en het oneerlijke beeld aan de kant te schuiven. Dat moeten we als boeren zelf doen."Dat de boeren de laatste tijd veel negatief in het nieuws komen gaat Dekker niet in de koude kleren zitten. Hij vertelt vol passie: "De agrariër in dit land is al druk zat op zijn eigen bedrijf, die heeft het te druk om zichzelf positief in de media te profileren. Dat kost tijd en moeite. Organisaties als Wakker Dier bijvoorbeeld hebben mensen in dienst die 24 uur per dag media maken. Wij als boer moeten het er maar even naast doen."Wija Koers uit Hoogersmilde is communicatiespecialist bij Team Agro NL en zij beaamt dat. "Punt van aandacht is dat al die informatie niet gecentraliseerd is. Dat je niet allemaal op het juiste moment de juiste dingen zegt. Het nieuws komt versnipperd ons ter ore. Als muziekinstrumenten die op zichzelf allemaal mooi klinken, maar bij elkaar een kakofonie van geluid opleveren. Wij willen er een orkest van maken, een boerenorkest. Zodat we allemaal een goed verhaal vertellen op het juiste moment, en dat de burger begrijpt 'Oh, zo zit het in elkaar.'.""De actiepartijen hebben hun eigen kalender en heel veel geld. Ze hebben veel goed onderlegd personeel in dienst die in teams acties bedenken. Ze weten precies hoe ze hun eigen agenda op het juiste moment naar voren moeten brengen. En dat ze daarbij de waarheid geweld aandoen, dat vinden ze niet zo belangrijk. Als hun eigen agenda maar op het juiste moment en op de juiste manier naar voren komt. En de argeloze burger die luistert daarnaar, die denkt 'Oh, dit is het verhaal!'. En daar wordt die stakker dan helemaal van ontdaan."Team Agro NL wil met de boerenambassadeurs een tegengeluid geven aan de gestructureerde acties van partijen en organisaties tegen de agrarische sector. Wie zich wil aanmelden als ambassadeur kan Team Agro NL een e-mail sturen