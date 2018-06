Deel dit artikel:











Protest bij vliegveld Eelde tegen groeiende luchtvaart Protest bij Groningen Airport Eelde (foto: Van Oost Media)

EELDE - Bij vliegveld Eelde is vanmiddag geprotesteerd tegen de groei van de luchtvaart.

Actievoerders willen dat de overheid de luchtvaart een halt toeroept en gaat investeren in alternatieven als de trein en de bus. De groep vindt namelijk dat het klimaat de dupe is van meer en meer vliegverkeer.



Bij Groningen Airport Eelde gaat het daarnaast ook om 'de verspilling van belastinggeld om het vliegveld open te houden en luchtvaartmaatschappijen te subsidiëren'.



Ook in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Zwolle werd vandaag actie gevoerd tegen de luchtvaart. Het protest is een initiatief van Greenpeace en het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).