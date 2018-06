PvdA Hoogeveen wil rem op ijsbaan: 'Plan is los zand'

HOOGEVEEN - Los zand. Zo omschrijft de PvdA in Hoogeveen het huidige plan voor een kunstijsbaan en zwembad in Hoogeveen.

De partij wil dat het plan doorgerekend wordt door de Rekenkamer en dient donderdag een motie in, als de Hoogeveense raad over het plan debatteert. "Het plan is vaak gewijzigd in de loop van de tijd en er zijn veel dingen niet helder", zegt Inge Oosting van de PvdA. "Het gaat om een totaalbedrag van 30 miljoen euro, dus wat ons betreft is zorgvuldigheid geboden. Dit moet er niet met stoom en kokend water doorgedrukt worden.""Ook willen we dat de Rekenkamer de rechtmatigheid van het proces onderzoekt, want er zijn bijvoorbeeld geheime overleggen geweest. Is de raad wel op de juiste momenten en op de juiste manier geïnformeerd, vragen wij ons af."Volgens Oosting bevat het plan veel financiële risico's. "Neem alleen al de prijsstijgingen in de bouw, daar is geen rekening mee gehouden. Veel dingen zijn niet duidelijk. Wij zijn bang dat het plan veel duurder gaat uitvallen dan 30 miljoen en dat de rekening uiteindelijk op het bordje van belastingbetaler terechtkomt."De PvdA was de enige partij, samen met twee raadsleden van het CDA, die vorig jaar tegen het plan stemde. Inmiddels zijn meer partijen volgens Oosting kritisch. Ze roept partijen op om ook een verzoek tot toetsing van het plan in te dienen bij de Rekenkamer.