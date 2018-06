Wielrenner Jeff Vermeulen grijpt naast Nederlandse titel

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen uit Exloo is er vanmiddag niet in geslaagd de Nederlandse titel te pakken bij de eliterenners zonder contract.

De 29-jarige renner van Team VolkerWessels-Merckx moest in de massasprint zijn meerdere erkennen in Roy Pieters.Vermeulen had het Nederlands kampioenschap in Philippine omcirkeld in zijn agenda en kwam in topvorm naar Zeeland. Vorige week won hij het criterium in het Wielerweekend Roden en de week daarvoor was hij de snelste in de Ronde van de Kerspelen.Oud-Emmenaar Gert-Jan Bosman, ploeggenoot van Vermeulen, zat lange tijd in een kopgroep van negen man die de wedstrijd kleur gaf. Uiteindelijk draaide het uit op een massasprint, waarin Vermeulen zijn goede vorm dus niet kon verzilveren.