25ste Tour de France voor Herbert Dijkstra: Verjaardag nog nooit met kinderen gevierd

ASSEN - Volgende maand vindt de Tour de France voor de 105de keer plaats. Voor Herbert Dijkstra uit Vries is het een bijzondere editie, want hij doet voor het 25ste jaar verslag van de wielerkoers als commentator voor de NOS.

"Ik gaf al commentaar ver voordat er internet was", zegt Dijkstra in het Radio Drenthe-programma"We zaten op een soort half overdekte tribune en als het regende werd je een beetje nat." Hij haalt herinneringen op aan een kwart eeuw Tour, een periode waarin hij veel zag veranderen. "Sinds een jaar of tien hebben we internet in ons commentaarhokje. Daardoor kun je aan het einde van de rit bijvoorbeeld al vertellen dat een renner die in het begin van de etappe is gevallen een gebroken borstbeen heeft en morgen niet opstapt. Twintig jaar geleden kon je daar alleen naar raden."Maar niet alle veranderingen zijn verbeteringen, wat Dijkstra betreft. "De uitzendingen duurden een aantal jaren geleden ongeveer anderhalf uur. Tegenwoordig is de trend om etappes van start tot finish te verslaan. Gevolg daarvan is dat je na een etappe meteen moet doorrijden naar de volgende finishplaats om op tijd te zijn voor de uitzending. Gelukkig hoef ik niet zelf te rijden, want na zo'n dag weet je niet meer waar het noorden ligt."De Tour is voor Dijkstra drie weken lang aanpoten. Van commentaarhok naar auto, naar hotel, naar commentaarhok. "Je zit de hele Tour in een soort cocon en je ziet nauwelijks nog renners. Ik kan niet even de stad in, wat renners spreken en daarna op m'n gemakje naar de finish gaan om commentaar te geven. In die zin is het niet leuker geworden."Leeftijd speelt daar ook een rol in. Dijkstra wordt in de Tour 52 jaar. "Ik ben altijd jarig in de Tour, ik heb mijn verjaardag nog nooit met mijn kinderen gevierd. Door die langere uitzendingen merk ik dat ik ouder word. Het zijn lange dagen, echt topsport."Genieten van het wielrennen doet Dijkstra nog altijd. De laatste jaren zelfs weer meer. "De sport is schoner geworden, de menselijke maat is echt terug. We hebben jarenlang naar een soort robots gekeken, maar nu gebeuren er weer onverwachte dingen. Ik kijk er weer met plezier naar."In 25 jaar Tour zijn er genoeg dingen gebeurd waaraan Dijkstra met een glimlach terugdenkt. Hij pikt er een anekdote uit. "De Tour is natuurlijk mega groot. Bij bergetappes ga je met het hele circus, zo'n vijfduizend man, naar boven en die moeten ook allemaal weer naar beneden. Dat is één grote bende. Ik had met mijn cameraman een keer bedacht om de auto strategisch neer te zetten, zodat we als eerste weer weg konden. Dat lukte ook. Ik keek in het hotelboek en tikte het adres in het navigatiesysteem in, dat was toen nog vrij nieuw. We waren al een tijd onderweg toen we dachten: wat een verrekt eind rijden. We kwamen aan na middernacht, maar de hoteleigenaar vroeg ons waarom we zo vroeg waren. Bleek dat we een dag te vroeg waren. Ik had een hotel te ver gekeken. Moesten we nog 200 kilometer terug."Cassata-presentatrice Margriet Benak had een cadeautje voor Dijkstra vanweg zijn jubileum. Een beeld van Bartje met een gele trui. "Die neem ik mee naar de Tour", aldus Dijkstra.[tweet: https://twitter.com/MargrietBenak/status/1010493238996680706