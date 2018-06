Deel dit artikel:











Hoogeveense moskee Hicret opent deuren De Hicret moskee opent dit weekend de deuren (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een rondleiding, lekkere hapjes, een springkussen voor kinderen en een rommelmarkt. Het is open huis bij de moskee in Hoogeveen. Het gebouw werd vanmiddag officieel geopend door onder andere burgemeester Karel Loohuis.

De voornamelijk Turkse gebruikers zijn blij met hun nieuwe onderkomen. De afgelopen jaren huurden ze een kleine ruimte, maar nu hebben ze hun eigen plek. "Iedereen is welkom, voor iedereen staat de deur open. Ongeacht je nationaliteit of geloof", zegt voorzitter Yasar Eraslan van de moskee.



"We hebben het hele weekend open huis en iedereen is welkom. We hebben een goeie relatie met de buurtbewoners en we willen iedereen graag laten zien wat we hier doen. En dan komen de mensen erachter dat de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen."



Veel buurtbewoners maken van de mogelijkheid gebruik om eens rond te kijken. Het valt ze op dat de kleedjes scheef liggen. "Dat is natuurlijk niet zonder reden. Ze wijzen in de richting van Mekka en die kant bidden we op", leggen de leden van de Turkse vereniging uit aan de bezoekers. Mekka is de belangrijkste stad van de islam.



Er wordt meer gedaan in de moskee dan alleen maar bidden. Het gebouw is een sociaal gebouw waar iedereen welkom is. "Onze imam haalt hangjongeren van de straat en neemt ze mee hier naartoe. We hebben een ruimte waar jongeren kunnen chillen en er is een meisjesafdeling, een vrouwenafdeling, een mannenafdeling, en iedereen heeft zijn eigen activiteiten." vertelt een trotse Eraslan.



Moskeeën waren de laatste tijd veel in het nieuws omdat sommigen geld kregen van onvrije landen zoals Saoedi Arabië. Maar in Hoogeveen betalen ze de rekening zelf, zegt Eraslan. "De moskee staat er nog maar net, maar de Turkse vereniging in Hoogeveen bestaat al veertig jaar. Wij hebben geld gespaard en geld verdiend met braderieën op Koningsdag. Na veertig jaar hebben we een aardig potje en daarom konden we nu de moskee bouwen."



Nieuwsgierigen kunnen ook morgen nog een kijkje nemen in de moskee.