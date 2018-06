Deel dit artikel:











Negende TT Run in het teken van gezond, maatschappelijk en vooruit Manolito Musters wint de one lap bij de mannen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

ATLETIEK - De TT week is traditioneel begonnen met de TT run. Een kleine 4.000 deelnemers namen, onder goede weersomstandigheden, deel aan de negende editie.

Geschreven door René Posthuma

De TT Run stond dit jaar in het teken van gezond, maatschappelijk en vooruit. Event Director Frank Beekman legt uit: "We staan voor groen, duurzaamheid en vitaliteit. Dat is wat we willen uitstralen." Over een eventuele staking van het streekvervoer maakte Beekman zich niet al te druk. "Meestal wordt voor dit soort evenementen wel een uitzondering gemaakt."



Eén, twee of drie

Onder, bijna, perfecte omstandigheden konden de deelnemers kiezen uit één, twee of drie rondjes over het circuit, waar volgende week zondag de helden uit de MotoGP gaan strijden om de zege.



De wedstrijd over één ronde werd bij de mannen gewonnen door Manolito Musters. De Assenaar won in een tijd van 14 minuten en 54 seconden. Bij de vrouwen was Marrijtje Molenhuis de sterkste. Molenhuis liep de ronde in 16 minuten en 34 seconden.