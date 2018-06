Vakbondshuis nieuwe stijl in Hoogeveen

HOOGEVEEN - In het centrum van Hoogeveen werd vanmiddag een vakbondshuis geopend. Een plek van vrijwilligers, leden en toekomstige leden. Een flinke stap vooruit, want tot voor kort zat de FNV nog in een klein kantoortje.

Het openen van zo'n vakbondshuis is belangrijk, zegt bestuurder Gea Lotterman. "Omdat je dan laat zien dat je er bent, midden in de maatschappij staat en een open deuren cultuur hebt. Dus dat is ook wat we doen. Wij discrimineren niet bij de deuren. Leden en niet-leden mogen gewoon binnenkomen met vragen. Natuurlijk als het juridisch wordt dan word je geacht lid te worden. Maar ook niet-leden zijn welkom."Veel Drenten zijn lid van de vakbond. Dat blijkt uit cijfers van het centraal buro voor de statistiek. Bijna 27% van de werknemers is lid. Samen met Friesland scoort onze provincie daarmee het hoogst van het land."Dat is typisch iets van onze regio. Bestuurders in het noorden zijn wel van de mouwen opstropen en de bedrijven in gaan. Dat past wel bij de noorderling, ze zijn trouw. Ze zijn niet alleen lid als er brand is maar blijven ook lid. De loyaliteit is groter dan in de Randstad." aldus Lotterman.De FNV wil in alle 35 arbeidsmarktregio's in Nederland vakbondshuizen openen. Hoogeveen is het tweede vakbondshuis nieuwe stijl in Drenthe.