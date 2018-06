Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom in Kerkenveld De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

KERKENVELD - Op de Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld is vanavond een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte hierbij dermate gewond dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moest.

Toen de opgeroepen brandweer ter plaatse kwam bleek dat de man al zelf uit de auto was geklommen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.