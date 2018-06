Deel dit artikel:











Scootmobiel rijdt door glazen deur bij banketbakker De deuropening bij de banketbakker is dichtgetimmerd (foto: Hjalmar Guit / RTV Drenthe)

ASSEN - Bij banketbakker Gosselaar in Assen is iemand op een scootmobiel dwars door de glazen deur gereden.

Op de video, die gemaakt lijkt te zijn met een beveiligingscamera, is te zien hoe iemand met een flinke vaart de deur op de hoek van de Nieuwehuizen met de Rolderstraat aan diggels rijdt.



Hoe dit precies kon gebeuren is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt.



De deuren van banketbakkerij Gosselaar zijn voorlopig met houten platen afgedekt.