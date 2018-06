TT-week van start met openen van de kermis

Assen - De TT-week is officieel afgetrapt vandaag. Wethouder Roald Leemrijse knipte symbolisch het lintje door om zo de TT kermis te openen.

Hij deed dit in het gezelschap van enkele schaars geklede dames en uitbundig uitgedoste heren, die met muziek en dans de dag opluisterden alsof het Braziliaans carnaval was.De kermis op het Veemarktterrein in Assen is te bezoeken tot en met 1 juli. Overigens heeft de gemeente enkele veiligheidsmaatregelen genomen in de vorm van zogeheten roadblocks, betonnen blokken die het verkeer de weg versperren. Vorig jaar werden deze obstakels ook ingezet om de veiligheid van het publiek te waarborgen.