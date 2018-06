Deel dit artikel:











Berga de snelste, Vormeer herovert leiderspak Ingmar Berga wint de marathon in Staphorst (foto: RTV Drenthe, Karin Mulder)

INLINESKATEN - Ingmar Berga uit Hoogeveen heeft met overmacht de vierde wedstrijd om de KNSB marathon Cup in Staphorst gewonnen.

Geschreven door Karin Mulder

Hij hield Crispijn Ariëns en Casper de Gier achter zich. Berga is ook geslecteerd voor de marathon op het wereldkampioenschap inlineskaten die op 8 juli in Arnhem wordt verreden.



Vormeer herovert leiderspak

De overwinning bij de vrouwen ging in Staphorst naar Bianca Roosenboom, voor Manon Kamminga en Marijke Groenewoud. Imke Vormeer uit Meppel finishte als zesde. Maar omdat ze klassementsleidster Gerline Crediet achter zich hield. zij werd negende, heroverde Vormeer het leiderspak



De finale van marathon Cup is op 14 juli in Otterlo.