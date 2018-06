Van Klinken pakt zilver en brons bij NK atletiek

ATLETIEK - Jorinde van Klinken komt in ieder geval met een zilveren en bronzen medaille thuis na het Nederlands Kampioenschap atletiek in Utrecht dit weekend.

Op het onderdeel discuswerpen pakte de Assense zilver en bij het kogelslingeren werd ze derde.Van Klinken was vrijdag, tijdens de kwalificatie bij het discuswerpen, nog de sterkste. De Drentse atlete van Groningen Atletiek kwam tot een afstand van 56,80 meter. Corinne Nugter (AV NOP) werd tweede met 56,64 meter, het brons was voor Alida van Daalen (PAC) met 51,54 meter. Vandaag bleek Nugter de sterkste met een worp van 59.10. Van Klinken gooide 57.10 meter.Bij het kogelslingeren verbeterde Van Klinken haar persoonlijke record. Ze gooide 56.98 meter. De winst op dat onderdeel ging naar Sina mai Holthuijsen ((62.14) en tweede werd Wendy Koolhaas (58.83)Morgen komt de Assense ook nog in actie bij het onderdeel kogelstoten.