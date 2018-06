Deel dit artikel:











Mirron Schimmel is de mooiste meid van Klazienaveen De deelneemsters, met in het midden winnares Mirron Schimmel (foto: Shirley van Klei)

KLAZIENAVEEN - De 18-jarige Mirron Schimmel is gisteravond gekroond tot Miss Klazienaveen 2018.

De missverkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd en vond plaats in het Esdal College in Klazienaveen. Naast de titel Miss Klazienaveen werden er nog twee sjerpen omgehangen. Nicole Eikens werd gekozen tot Miss Photogenic en Samantha van der Sluis pakte de titel Miss Congeniality.



Volgens de organisatie draaide de wedstrijd niet alleen om schoonheid. "Het belangrijkste is dat de meiden zichzelf zijn", zegt Joyce Capellen van de organisatie. "Daarom was er ook een moderonde toegevoegd en was de bikinironde een strandmoderonde geworden."



De Jury van Miss Klazienaveen 2018 bestond uit de winnares van vorig jaar Zoë Hartman, Benthe Walda, Janine Bijma, Denise Groote en Rene Capellen.