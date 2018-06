Deel dit artikel:











30.000 euro voor dorpsprojecten in Midden-Drenthe De winnaars van Mooi Op Eigen Kracht (foto: gemeente Midden-Drenthe)

BEILEN - 21 projecten in dorpen in Midden-Drenthe hebben in totaal 30.000 euro van de gemeente gekregen.

De projecten deden mee aan de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht. Om kans op een geldbedrag te maken moesten ze plannen indienen die gedragen worden door de omgeving, toegankelijk zijn voor jong en oud, op eigen kracht uitgevoerd worden en vernieuwend zijn.



Alle ingediende plannen werden beloond. De meeste projecten kregen een bedrag tussen de 500 en 2.000 euro. Vier plannen kregen een hogere beloning. De Stichting Kerstverlichting aan de Vaart kreeg met 5.000 euro het hoogste bedrag. Kleindiervereniging Midden-Drenthe ontving 2.500 euro, de Stichting Dierenweide Stroomdal kreeg 2.000 euro, net als VABO Orvelte.



Mooi Op Eigen Kracht is een jaarlijkse prijsvraag die sinds 2009 gehouden wordt.