Noordelijke studenten mogen niet gratis reizen: 'Ik vind het onredelijk'

ASSEN - Studenten in Noord-Nederland balen. Want terwijl zij nog tot 21 juli naar school moeten, kunnen ze vanaf 16 juli al niet meer gratis reizen.

Op die datum gaat de zomerperiode in voor het openbaar vervoer en dus moeten studenten in het noorden een week lang hun eigen reiskosten betalen. Ze kunnen wel met 40 procent korting reizen, maar volgens Michelle Leine kunnen de kosten flink oplopen. De studente uit Naarden startte een petitie om de OV-weekkaart voor studenten het hele schooljaar geldig te maken."Ik vind het onredelijk dat studenten in het noorden wel moeten betalen", zegt Leine. "Ze krijgen weliswaar korting, maar voor studenten die ver moeten reizen naar school kunnen de kosten flink oplopen. Soms wel tot 36 euro per dag."De petitie is inmiddels ruim vijfduizend keer ondertekend.