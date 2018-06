Deel dit artikel:











TT-campings stromen alweer vol Opbouwwerkzaamheden in volle gang (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

ASSEN - Een week voor de TT-races melden traditiegetrouw de eerste gasten zich al op de campings in Assen en Witten. Ook dit weekend claimden veel motor- en feestliefhebbers hun vaste plek.

"We zijn hier met een groep uit Dalen. We hebben eerst altijd bij camping Meijer gestaan en nu al vijftien tot twintig jaar op deze plek. En dat is op zaterdagmorgen opbouwen anders is je plekje weg”, zegt Klaas Geerts die zelf uit Meppel komt.



Loom en lui

De groep staat op camping Oosterhaar van de familie Hommes vlak tegenover het circuit. Gisterochtend hadden al meer dan dertig mensen hun favoriete plekje veiliggesteld.



Campingeigenaar Fokko Hommes is blij met de goede weerverwachtingen voor aankomende week. Al moet het ook niet te warm zijn, zegt hij. “Dan worden de gasten loom en lui. Dan gebeurt er weinig meer. Het is wel de bedoeling dat de mensen een beetje wat gaan drinken en kopen natuurlijk”, aldus Hommes.



'De camping niet af'

Even verderop op de camping probeert een groep van acht mannen uit Zwartebroek, vlakbij Amersfoort een voortent op te zetten. Dat gaat nog niet van harte. Gelukkig brengt een dikke rol ducttape uitkomst. "Vanaf woensdag staan we hier met een mannetje of 25", zegt Arie van Duinkerken die als woordvoerder van de groep naar voren wordt geschoven.



"Dit is elk jaar een prachtig feest. De helft komt de camping niet eens af. Die scheelt de motorraces helemaal niets", zegt een glunderende Van Duinkerken. "Dit is de harde kern die alles opbouwt. Dan gaan we nog weer twee dagen naar huis om te werken. Heel veel zin heb je daar dan niet meer in, maar het moet hé."