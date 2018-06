Ballonnenfestival TT verplaatst om wind en regen

ASSEN - Het TT Balloon Festival in Assen gaat vanavond niet door. Het evenement is verplaatst naar woensdag.

De organisatie laat weten dat het besluit is genomen op advies van de vluchtleiding. Er wordt een wind van 10 knopen voorspeld voor vanavond, dat is een ruime windkracht 3. Ook is er kans op motregen. Hierdoor kunnen ze het opstijgen van de ballonnen niet toelaten.Aangezien de weersverwachting voor komende week er een stuk florissanter uitziet, is besloten het TT Balloon Festival te verplaatsten naar woensdagavond.