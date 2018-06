Banketbakker na ongeluk met scootmobiel: Ik dacht dat er een auto naar binnen reed

ASSEN - Marthijn Gosselaar zat gisteren rustig op het terras van zijn banketbakkerij aan de Nieuwehuizen in Assen, toen hij opeens een harde knal hoorde. "Ik dacht dat er een auto de pui van mijn winkel binnenreed."

Het bleek een man op een scootmobiel te zijn, die de dwars door de glazen voordeur van de banketbakker naar buiten kwam zetten. De hele deur lag aan diggelen en de straat lag bezaaid met glas. Beelden van het incident gingen gisteren in rap tempo over het internet."Ik denk dat er niemand is die de beelden nog niet gezien heeft", zegt Gosselaar, die er een dag later al een beetje om kan lachen. "Omdat het goed is afgelopen. De man had alleen wat kleine snijwondjes aan zijn handen. We hebben hem gisteren nog gebeld en het gaat goed met hem. Hij was wel geschrokken, net als wij. We brengen hem morgen even een bloemetje."Wat ging er fout? "De dames achter de toonbank wilden de man net zijn wisselgeld en gevulde koeken geven", vertelt Gosselaar. "De man wilde remmen, maar gaf per ongeluk gas en schoot door de glazen deur naar buiten."De kritiek op internet was dat het lang duurde voordat de man geholpen werd. "Op de beelden lijkt dat inderdaad zo, maar iedereen was gewoon met stomheid geslagen. De dames moesten nog achter de toonbank wegkomen en er waren geen professionele hulpverleners in de buurt. Gelukkig bleek al snel dat het goed met de man ging, hij was gewoon aanspreekbaar. We hebben hem schoongeborsteld en thuis is hij onder de douche gegaan."De schade schat Gosselaar op zo'n 5.000 euro. "Het was een flinke ravage. De voordeur is nu dichtgetimmerd en het duurt vier weken voor de nieuwe deur er is. Dat is wel even lastig met alle TT-drukte, maar we kunnen vanaf morgen gelukkig wel weer gewoon open."