Foodtruck uit Emmen beste van Nederland

EMMEN - Foodtruck Karakter op Wielen uit Emmen mag zich de beste foodtruck van Nederland noemen.

De Emmenaren gingen met de titel aan de haal op het Barrel Food Truck Fest, dat dit weekend op het Raadhuisplein in Emmen wordt gehouden.Met het behalen van de Nederlandse titel, mag de truck nu naar de European Street Food Awards. De strijd om de Europese titel vindt op 28 en 29 september plaats in Berlijn.Karakter op Wielen stond pas voor de tweede keer op een foodtruckfestival, maar valt dus al vlot in de prijzen. De foodtruck biedt de bezoekers borrelplankjes. Het assortiment bestaat uit onder meer serranoham, feta, droge worst, jonge belegen kaas, olijfjes en stokbrood met aioli.Ook vorig jaar kwam de beste foodtruck van Nederland uit Emmen. Dat was stroopwafelbakker Kevin Mooibroek. Hij werd uiteindelijk tweede van Europa.