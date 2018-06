Deel dit artikel:











De kogel is door de kerk: Telgenkamp blijft bij FC Emmen Dennis Telgenkamp in gesprek met RTV Drenthe Sport verslaggever René Posthuma na de promotiewedstrijd tegen Sparta (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Het heeft even geduurd, maar er is eindelijk duidelijkheid rondom FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp. De aanvoerder van de afgelopen twee seizoenen tekende vandaag een contract voor nog een seizoen bij de Drentse club.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De 31-jarige doelman gaat daarmee zijn vierde contractjaar in bij FC Emmen.



Lange onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de kersverse eredivisieclub en Telgenkamp duurden lang. De clubleiding van FC Emmen wilde voor de play-offs al om tafel met de oud-doelman van Twente, Heracles en Cambuur, maar de doelman liet toen weten te willen wachten in de hoop op een stap richting de eredivisie.



Na de promotie liet Telgenkamp al snel weten graag bij de Drentse club te willen blijven. Er kwam ook een voorstel, maar dat bleek gezien de weken die verstreken niet toereikend voor de keeper, die het afgelopen seizoen in tien competitieduels de nul wist te houden.



"Gelukkig zijn we eruit gekomen", aldus de keeper. "Ik ben tevreden en heb zin om woensdag te beginnen aan het nieuwe seizoen. Ik wil mezelf bewijzen op het allerhoogste niveau. Daar ga ik mijn stinkende best voor doen."