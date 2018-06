Danseressen Turnvereniging Coevorden Nederlands kampioen showdance

SHOWDANCE - Dansgroep Power Dance Squad van Turnvereniging Coevorden is vanmiddag Nederlands kampioen geworden tijdens het NK Street- en Showdance.

De tien danseressen van TVC wonnen de titel in Ahoy in Rotterdam met hun dans Firebirds. De blijdschap was groot toen de uitslag bekend werd.De groep van trainster Ria de Jong plaatste zich vorige maand voor het WK dat volgend jaar in de Verenigde Staten wordt gehouden. Dat lukte doordat de Power Dance Squad op het EK in Bottrop vierde werd. Daarmee plaatste de dansgroep zich rechtstreeks.Turnvereniging Coevorden is hard aan het sparen om genoeg geld bij elkaar te krijgen, om de kosten voor de WK-deelname te kunnen dragen.