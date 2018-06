Deel dit artikel:











Net geen duizend soorten vogels, planten en insecten geteld in Assen Een dood beestje onder de loep (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ze noemen het in Assen de 1000-soortendag; een weekend waarin vrijwilligers vogels tellen en waterdiertjes en insecten zoeken.

Geschreven door Andries Ophof

De 1000-soortendag - die opvallend genoeg dus twee dagen duurde - is een initiatief van het IVN in Assen. Gisteren en vandaag zijn de verschillende soorten in beeld gebracht. "Om Assenaren te laten zien wat er allemaal in hun eigen omgeving te vinden is", zegt Jaap van Roon van het IVN.



Gaat het slecht met de insecten?

Er is nóg een reden waarom het IVN de 1000-soortendag organiseert: in de media wordt regelmatig bericht over het feit dat het slecht zou gaan met de insecten in Nederland. Het platteland is 'dood'. Jaap van Roon wil laten zien dat het niet overal zo slecht is. "We hebben in Assen best wel veel natuur en het is nog helemaal niet zo slecht gesteld met de biodiversiteit in de stad."



Er vliegt van alles in huis

Cindy de Jonge van het IVN bedacht een actie waarbij ze Assenaren opriep om dode insecten van de vensterbank niet weg te gooien, maar naar het Duurzaamheidscentrum in Assen te brengen. "Er vliegt heel wat in onze huizen en ze hebben allemaal mooie namen. De mooiste is wel de onvoorspelbare bijvlieg." Er leeft dus meer dan alleen de gewone vlieg in huis.



Meer soorten gevonden

Vorig jaar september hield het IVN de actie voor de eerste keer. Toen werden bijna zevenhonderd soorten gevonden. Vanmiddag, aan het eind van de 1000-soortendag bleek dat er 910 soorten zijn gevonden. Nét geen duizend.