Soort van de maand: Wat weet jij over de dagpauwoog? Wat weet jij over de dagpauwoog? (foto: Free Nature Images/Chris van Swaay)

De maand juni zit er weer bijna op en dat betekent dat het weer tijd is voor de Soort van de Maandquiz. Deze maand zetten we samen met Heel Drenthe Zoemt en IVN Regio Noord de dagpauwoog in het zonnetje. Maar wat weet jij over deze vlinder?