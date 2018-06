Deel dit artikel:











'Het zou mooi zijn als iedereen op die leeftijd nog zo sportief is' De 90-jarige Joop Kuik houdt zich fit met atletiek, zeilen en fitness (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het moet zo ongeveer de droom van iedereen zijn: oud worden en dan nog zo actief en fit, dat je de wereld aan kan. Joop Kuik is deze maand 90 jaar geworden en hij doet het gewoon.

Geschreven door Andries Ophof

Kuik, geboren Haarlemmer, woont al jaren in Assen. Hij kan niet stil zitten. Bewegen zit in hem en dat heeft hij ook nodig. "Ik denk dat ik 100 ga worden. Dus ik moet er nog wel wat aan doen. Als je gebrekkig bent en je wordt 100, heeft het geen zin. Dan kan je beter weg wezen."



Soms loopt hij achteraan

Dus is het voor hem zaak om in conditie te blijven. Dat doet hij bij atletiekvereniging AAC'61 in Assen. Kuik is meteen ook het oudste lid. En fanatiek volgens zijn trainer Jan de Jong. "Hij is er vaak wel, maar ook wel eens niet. Hij heeft het druk. Soms loopt hij achteraan, maar dan wachten we gewoon even of halen hem op."



Voor AAC'61 is het lidmaatschap van een 90-jarige ook bijzonder, zegt voorzitter Jildert Visser. De vereniging heeft een speciale groep op zondag die aan fitnesswalking doet. "Ik vind dit geweldig. Het volgende lid is tien jaar jonger. Het zou mooi zijn als iedereen op die leeftijd nog zo sportief is."



Fitness, wandelen, zeilen

Kuik is, als het om beweging en activiteiten gaat, een druk baasje. "Zondag heb ik mijn sport op de atletiekbaan. Dan twee dagen uitblazen. Op woensdag ga ik samen met mijn vriendin naar de sportschool in de Bonte Wever. Daar hebben ze een heleboel fietsen en roeiapparaten. Als we klaar zijn, gaan we naar de sauna en het bubbelbad."



Een paar jaar geleden kreeg hij een hartaanval. Een signaal volgens de artsen. Kuik zag het meer als een grapje en heeft de draad snel weer opgepakt. Wel in een lager tempo. Maar: "Het bewegen van je lichaam verruimt ook je geest. Dat is belangrijk."



Helpen 100 te worden

Zolang Joop Kuik het kan opbrengen, blijft hij komen bij AAC'61. Natuurlijk vanwege de beweging. Maar misschien wel meer vanwege de gezelligheid. Wat trainer Jan de Jong betreft, blijft Joop Kuik nog heel lang. "Joop zegt zelf dat hij 100 wordt. Nou ja, als wij hem daarbij kunnen helpen, dan doen we dat."



Ondertussen denkt Kuik al weer na over een nieuwe zeiltocht en een vakantie op Ameland. Samen met zijn vriendin.