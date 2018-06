Deel dit artikel:











Verwaarloosde ooievaarsjongen uit nest gered Met een hijskraan werden de ooievaartjes gered (foto: Persbureau Meter) De ooievaarsjongen waren er slecht aan toe (foto: Persbureau Meter) Het nest wordt leeggehaald (foto: Persbureau Meter) De nog levende ooievaars waren in slechte conditie (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Medewerkers van de dierenambulance hebben twee verwaarloosde ooievaarsjongen gered uit een nest in Meppel. Voor een derde jong kwam de hulp te laat: hij hing dood uit het nest.

Een medewerker van Ooievaarsstation De Lokkerij in De Wijk belde de brandweer, nadat hij de jongen ontdekte in het nest bij het Noorderpark in Meppel. De brandweer kwam niet, maar in plaats daarvan schoot een kennis van een dierenambulancemedewerker met zijn eigen hijskraan te hulp.



De twee nog levende ooievaars bleken in slechte conditie. Ze worden opgevangen bij De Lokkerij, waar ze kunnen aansterken.