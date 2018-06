PvdA in de bres voor met OV reizende studenten

ASSEN - De Statenfractie van de PvdA komt op voor noordelijke studenten die in hun laatste schoolweek niet meer gratis kunnen reizen.

De studenten hebben vanaf 21 juli zomervakantie, maar ze kunnen vanaf 16 juli niet meer gratis reizen, omdat dan de zomerperiode in het openbaar vervoer in gaat. Dan is de OV-studentenkaart niet meer geldig. De regio's Midden- en Zuid-Nederland hebben eerder vakantie dan het Noorden, waardoor de studenten daar het probleem niet hebben.De Statenfractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Ze pleit voor 'gelijke monniken, gelijke kappen' voor alle studenten die gebruikmaken van een OV-studentenkaart.De PvdA-fractie vraagt aan GS de kwestie aan te kaarten bij het de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en te pleiten voor een aanpassing, waardoor de OV-kaart het hele jaar geldig is. Ook wil de PvdA van GS weten of het college zélf bereid is bij te springen als de DUO niet wil meewerken.Een groep studenten, ouders en docenten is een online petitie begonnen met als doel de OV-kaart het hele jaar geldig te krijgen. Die is inmiddels meer dan 6.000 keer getekend.