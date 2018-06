Flinke stijging aantal passagiers op Groningen Airport Eelde

EELDE - Het aantal passagiers dat het eerste kwartaal van dit jaar landde op en vertrok vanaf Groningen Airport Eelde is met 13,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daarmee behaalt het Drentse vliegveld de grootste relatieve groei van het aantal passagiers in vergelijking met andere Nederlandse luchthavens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)De stijging wordt veroorzaakt door een groei van het aantal passagiers dat met chartervluchten vliegt. Het aantal passagiers dat de eerste drie maanden van dit jaar vanaf en naar Eelde reisde, was 35.000. Spanje is de populairste bestemming vanaf Eelde, stelt het CBS.Onlangs werd ook al bekend dat het vliegveld in Eelde vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan winst gemaakt heeft . In 2017 verwerkte de luchthaven in totaal 227.982 passagiers; ook een record.Ten opzichte van de andere vliegvelden in ons land is Groningen Airport Eelde vrij klein. Het aantal passagiers dat via het Drentse vliegveld reist, bedraagt maar 0,2 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens.In totaal reisden in het eerste kwartaal van dit jaar 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. Dat is een stijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. De groei is volgens het CBS vooral te danken aan Schiphol en Eindhoven Airport, de twee grootste vliegvelden van ons land.