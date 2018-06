Streuer baalt van vijfde en zesde plek in Duitsland

Deel dit artikel:











MOTORSPORT - Bennie Streuer heeft het 3e raceweekend in de strijd om het wereldkampioenschap zijspannen een vijfde en zesde plek behaald.

Op de Sachsenring zorgde een defecte achterschokbreker ervoor dat een podiumplek er niet in zat voor de Drent.



In de Sprintrace, zaterdagmiddag, knokte de 34-jarige coureur uit Grolloo zich samen met zijn Franse bakkenist Kevin Rousseau op een kletsnatte baan naar de zesde plek. Die plek bezette Team Streuer ook al na de training van vrijdag.



Vandaag reed Streuer in de zogeheten Goldrace even op de vierde plaats rond, maar viel de Drents-Franse combinatie uiteindelijk terug naar plek vijf. Achteraf bleek de achterschokbreker kapot en vermoedelijk was dat defect ook zaterdag het probleem in de Sprintrace, verklaarde Streuer na afloop.



De overwinning ging zaterdag naar de Engelsen Reeves en Wilkes, terwijl zondag Birchall en Birchall, eveneens uit Engeland, de sterksten waren.



Algemeen klassement

In het algemeen klassement staat Streuer na zes races op plek 5 met 43 punten. Reeves staat 1e met 115 punten. Hieronder de top 5 in de WK-stand:

1. Reeves - 115 punten

2. Päivärinta - 90

3. Birchall - 84

4. Christie - 44

5. Streuer - 43



Het vierde WK-weekend is zaterdag 30 juni en zondag 1 juli, op de Pannoniaring in Hongarije.