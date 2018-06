Groningen Airport Eelde verwacht verdere groei aantal passagiers

EELDE - De flinke groei van het aantal reizigers is goed nieuws voor Groningen Airport Eelde (GAE). Commercieel manager Bowy Odink kijkt tevreden terug op het afgelopen kwartaal.

"Vorig jaar hadden we over het hele jaar 27 procent groei en in het eerste kwartaal van dit jaar 13 procent", vertelt Odink. "Sinds eind maart is bij ons het aantal vluchten gestegen, dus waarschijnlijk zit ook in kwartaal twee weer groei."Een belangrijke reden voor de stijging is volgens Odink het aantal lijnvluchten dat Eelde tegenwoordig telt. "We vliegen per dag drie keer naar Londen, twee keer naar Kopenhagen en een keer naar München. Dat is heel belangrijk voor de luchthaven: 40 procent van de tickets is gekocht in het buitenland. Die passagiers brengen ook weer geld naar de regio", vertelt Odink.Tussen de passagierscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en die van de de luchthaven zelf zit wel een verschil. Waar het CBS 35.000 reizigers telde, kwamen ze in Eelde zelf op 38.000 passagiers. Odink: "Dat komt doordat het CBS een andere methode hanteert dan wij. De transitpassagiers rekenen wij ook mee, omdat zij ook geld opleveren."Afgelopen weekend was er ook nog een kritische noot te horen rondom het vliegveld. Tegenstanders van het toenemende luchtverkeer protesteerden op de stoep van de luchthaven. Odink vindt het goed dat de discussie erover gevoerd wordt, maar hij twijfelt of het protest bij Eelde effect heeft."Wij zijn voor 0,2 procent van het landelijke luchtverkeer verantwoordelijk. Of wij dan de plek zijn waar je heel veel verschil kunt maken, daar kun je over discussiëren", zegt de commercieel directeur.