TT Festival dit jaar 'helaas' zonder grote act

ASSEN - De binnenstad van Assen wordt de komende dagen omgebouwd tot groot festivalterrein. Vanaf woensdag begint namelijk het TT Festival weer.

Organisator Sander ten Bosch heeft er zin in. "We hebben drie bouwdagen", zegt hij. "Woensdagavond gaan we los."De traditionele Nacht van Assen en de TT-nacht bestaan eigenlijk niet meer. "We hebben nu gewoon vier dagen feest. Woensdag beginnen we wat kleiner, dan wordt het donderdag iets groter en op vrijdag en zaterdag zijn we op volle sterkte."Op het Koopmansplein wordt de Mainstage vandaag opgebouwd. "We zijn er het hele jaar wel mee bezig", vertelt Marcel Udinga van AP Producties. "We gaan bijvoorbeeld naar andere feestjes, om te kijken of wij sommige dingen ook weer anders kunnen doen." Zo staat het podium dit jaar een beetje scheef, zodat het beter in de zichtlijn zou moeten staan.Woensdagavond trappen de Bökkers het TT Festival af. "En donderdag hebben we Mooi Wark hier staan", aldus Udinga. "Verder hebben bijvoorbeeld nog de bands Vangrail en Great Pianos."Toch is er wel kritiek op de programmering. Eerdere jaren traden namelijk ook bands als Kensington en Di-rect op. Udinga begrijpt het commentaar. "We hebben dit jaar helaas niet zo'n grote act. Een band als Di-rect paste hier goed bij."Geld is volgens Udinga het probleem. "Het eerste jaar kregen we een bijdrage van de gemeente Assen. Het jaar daarna werd dat gehalveerd en het jaar erop nog eens gehalveerd. En dit jaar krijgen we niks", stelt hij. "We willen zelf ook wel een risico lopen, want we zijn gewoon ondernemers. Maar die 24 acts betalen wij, zonder bijdrage.""We zetten echt heel graag grote namen neer", vervolgt hij. "Maar dan moet de gemeente, net als het eerste jaar, weer met een bijdrage over de brug komen. Het is nog geen 7.000 euro per dag, waar praat je eigenlijk over?"