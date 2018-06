Weerman Roland van der Zwaag: De TT is een echte uitdaging

MOTORSPORT - Een strakblauwe lucht, een matige oostenwind en een temperatuur rond de 21 graden. Dat is volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag het ideale TT-weer.

mooi weer

Van der Zwaag werkt samen met zijn collega John Havinga voor zijn eigen weerbureau Noorderweer. Dat bedrijf levert onder meer de weersverwachtingen aan voor de TT-organisatie en Dorna, de organisator van de MotoGP."Ik werk in teamverband sinds de oprichting van mijn weerbedrijf Noorderweer. Enkele jaren daarvoor heb ik eerst nagedacht wat ik wil uitstralen, waar ben ik goed in, met wie ik wil samenwerken en welke diensten zou ik willen leveren. Op een dag heb ik John Havinga opgebeld. Ik wist dat hij meteoroloog was en heb een kop koffie met hem gedronken. Het klikte direct en hij was toevallig op zoek naar een bedrijf waar hij zijn meteorologische skills kwijt kon: één en één was al snel twee", aldus Van der Zwaag."We hebben vervolgens goede afspraken gemaakt en zijn daarna op zoek gegaan naar opdrachtgevers. En een unieke opdrachtgever als het TT Circuit was voor ons een echte uitdaging", vindt de weerman.De dagen tijdens de TT zien er in principe net zo uit als op dagen dat zij hun adviesdiensten aan alle andere opdrachtgevers aanleveren. "Het zijn dagen waarbij één van ons dienst heeft, we werken in dienstblokken waarbij John of ik dan aanspreekpunt is. Vanuit 'onze weerkamer' wordt de hele dag de weersituatie gevolgd en springen we bij als dat nodig is. Dus al onze opdrachtgevers worden indien nodig de hele dag op de hoogte gebracht van optredende weersveranderingen en eventuele risico's", legt de weerman uit.Van der Zwaag zorgt dat hij tijdens de TT-dagen zelf niet voor verrassingen komt te staan. "Nee, dat zou voor de coureurs, de toeschouwers, de organisatie en natuurlijk wij als weerleverancier niet handig zijn. Eigenlijk is het vroegtijdig bekend welke weersituatie gaat optreden. Vanzelfsprekend kun je bij het opstellen van het bericht misschien niet exact bepalen of een bui 5 of juist 20 millimeter gaat opleveren voor het circuit. Daarom volgen we nauwlettend wat er gebeurt en door het weer te blijven 'bewaken' zijn tot nu toe verrassingen uitgebleven."Vorig jaar was het weer tijdens de MotoGP volgens Van der Zwaag de grootste uitdaging. "Tijdens de start was het droog, er werd een heel klein beetje motregen verwacht, die in de loop van de race ook is gevallen. Een aantal raceteams, waaronder het team dat vooraan reed, is toen overgegaan op een ander type raceband. Valentino Rossi heeft dat niet gedaan en won uiteindelijk de race."Van der Zwaag is weliswaar niet opgegroeid met de TT, maar zijn eerste bezoek aan het circuit is hem wel bijgebleven. "Mijn zwager is een racefan en is al heel vaak naar de WK-wedstrijden geweest. Ik ben de eerste keer met hem mee geweest en wat je dan meemaakt... Werkelijk fantastisch en heel indrukwekkend. Wat een ambiance daar en wat een sportmensen zijn die wedstrijdrijders. Snelheden van meer dan 300 kilometer per uur en zo’n beetje plat in de bocht met 150 kilometer per uur. Erg knap als je het mij vraagt."