Zorgen over toekomst bibliobus Nieuw-Weerdinge De bibliobus dreigt te verdwijnen in Nieuw-Weerdinge (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

NIEUW-WEERDINGE - Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge maakt zich zorgen over de toekomst van de bibliobus, die het dorp wekelijks aandoet.

De rijdende bieb wordt door nog maar vijf mensen gebruikt, terwijl er minimaal vijftig abonnees nodig zijn om rendabel te blijven. In een oproep op Facebook vraagt Plaatselijk Belang-voorzitter Wim Katoen zijn dorpsgenoten dringend om de bibliobus niet langer links te laten liggen.



'Te laat'

"Het ledenaantal van de bieb loopt terug, waardoor het erg moeilijk kan worden de bus nog te laten komen", zegt Katoen. "Voor de jeugd in Nieuw-Weerdinge blijft de bus natuurlijk bij de scholen komen, maar voor de volwassenen kan het een probleem worden. We gaan nu, voordat het te laat is, proberen de biebbus beter onder de aandacht te brengen om meer mensen aan te sporen te gaan lezen."



Alternatieven

Marchien Brons, directeur van de Emmer bibliotheek zegt ook naar alternatieven te kijken. "We kijken ook naar alternatieven. Zo kun je ook denken aan een servicepunt in bijvoorbeeld de Badde, of een bezorgservice. Leesbevordering blijft onverminderd belangrijk. Denk alleen maar aan de problematiek rond laaggeletterdheid, die in onze gemeente groot is."