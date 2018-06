Deel dit artikel:











Het nieuws in 1 minuut: 25 juni Bij de banketbakker reed gisteren een man op een scootmobiel door de glazen deur heen (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws van een minuut van maandag 2 juni: de onfortuinlijke scootmobielbestuurder die afgelopen weekend door de glazen deur van een bakkerij uit Assen reed, kan op een taart van de bakker rekenen.

De TT en het TT Festival staan op het punt van beginnen. Assen begint al aardig in de motorsferen te raken. En het is de week van de waarheid voor de Koloniën van Weldadigheid. Krijgen ze de Unesco-status of niet?