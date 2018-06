Deel dit artikel:











Drie inbraken in bedrijfswagens rondom Emmen Drie bedrijfswagens werden volgens de politie opengebroken (Foto: Hugo Boogaerdt/RTV Drenthe)

EMMEN - In de gemeente Emmen zijn dit weekend drie inbraken geweest in bedrijfswagens. In Erica, Emmen en Klazienaveen konden inbrekers in de auto komen door autoruiten in te gooien of te slaan.

In Emmen werd in de nacht van zaterdag op zondag een bedrijfsbus aan de Kerspellaan opengebroken. Uit de auto werd gereedschap meegenomen.



Erica en Klazienaveen

Aan de Omhaal in Erica was het ook raak. Daar werden tussen zaterdagavond en maandagochtend behalve gereedschap ook twee gereedschapskoffers ontvreemd.



De laatste bekende inbraak was aan de Meteoor in Klazienaveen. Op die plek werd uit een bedrijfsbus tussen zaterdagavond en maandagochtend ook gereedschap gestolen. Een buurtbewoner zegt volgens de politie 's nachts lawaai te hebben gehoord en zag een hoge witte auto wegrijden.