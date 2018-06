500ste bezoeker pop-up TT-museum verrast met kaarten

ASSEN - Het pop-up TT-museum verwelkomde vandaag de 500ste bezoeker. De gelukkige was Renzo Verbree uit Assen. Hij wint kaarten voor de races op zondag.

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vindt u historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Het museum, dat sinds maandag geopend is, is te vinden in het RTV Drenthe pand aan de Beilerstraat in Assen. Al de hele week lopen de mensen af en aan, en vandaag kwam de 500ste bezoeker nietsvermoedend binnengewandeld.Hij werd door presentator Ruben Kooren de radiostudio ingetrokken voor een gesprekje, waar hij na een paar vragen te horen kreeg dat hij de gelukkige was. Renzo, zelf een groot motorliefhebber, was naar het museum gekomen nadat hij er over had gelezen in de krant. Hij fietste met zijn vader en zoontje door de Beilerstraat en dacht "nou, laten we maar eens gaan kijken."Renzo Verbree vertelt dat hij volgende week niet naar de TT gaat. "Ik ben al heel wat jaren Assenaar, maar meestal komt het er niet van. Ik vind de sfeer geweldig vooral, want als het je om de motoren of de coureurs gaat dan heb je er weinig aan. Het gaat zo snel voorbij."Als Ruben hem vertelt dat hij bezoeker 500 is en hij twee tickets krijgt voor de races, reageert Renzo enthousiast: "Nou, dat is geweldig! Te gek, super!"500 bezoekers tot nu toe dus, maar hier houdt het niet op. Ook de 1000ste bezoeker, die in de loop van de komende week verwacht wordt, wint kaarten voor de TT! Dus wil je alles weten van de historie van de race, wil je oude motoren bekijken of mooie fotoplaten? Kom dan naar het museum aan de Beilerstraat 30 in Assen.Het pop-up TT-museum is nog de hele week geopend, tot en met vrijdag 29 juni. Op werkdagen ben je welkom tussen 10.00 en 17.00 uur en in het weekend tussen 10.00 tot 16.00 uur. Ook morgen, op zondag, is het museum open! De toegang is gratis.