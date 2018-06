Straffen tot vijf jaar cel geëist voor drugslab in Haulerwijk

LEEUWARDEN/HAULERWIJK - Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 56-jarige inwoner van Haulerwijk voor betrokkenheid bij een drugslab. In het lab werd crystal meth gemaakt.

Tegen twee medeverdachten van 42 en 43 jaar uit Guatemala eiste de officier van justitie gevangenisstraffen van vier jaar.De politie deed - na een anonieme tip - op 30 november vorig jaar een inval in het pand aan de Slotemaker de Bruineweg in Haulerwijk. Dat was ooit eigendom van Marinus Ooms , die in 2006 werd vermoord. In het pand werd een drugslab gevonden. De drie verdachten werden opgepakt.Eerder was meerdere keren drugsafval gedumpt bij het voormalige pretpark De Vluchtheuvel bij Norg. Mensen die daar getuige van waren, werden bedreigd of kregen juist geld aangeboden als ze hun mond zouden houden. De beschrijving van een van de mannen die afval hadden gedumpt, kwam overeen met het uiterlijk van de Haulerwijker.De man heeft gezegd dat hij een kamer in het pand in Haulerwijk huurde en de schuur zonder medeweten van de eigenaar had onderverhuurd. Van een drugslab zou hij niks hebben geweten.De Zuid-Amerikanen, zwagers van elkaar, beweerden dat ze waren ingehuurd als schoonmakers. Ze zouden naar Nederland zijn gekomen om werk te zoeken. Ook zij hadden naar eigen zeggen niets te maken met het produceren van synthetische drugs.Het voorste deel van het schuurtje was ingericht als drugslab, het achterste deel was een laboratorium in aanbouw. Het lab leek ingericht voor de productie van crystal meth, wat weer wereldwijde bekendheid kreeg door de Amerikaanse dramaserie Breaking Bad. Crystal meth is een soort speed, maar dan vele malen krachtiger.De Leeuwarder rechtbank doet op 6 juli uitspraak.