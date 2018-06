Assen wil geen chaos van fietsen rond NS-station

ASSEN - Fietsen die bij het NS-station straks buiten de stallingen staan, worden verwijderd. Dat verklaart het college van Assen, op vragen van de PLOP-fractie.

Rond het NS-station komen, zowel aan de oost- als aan de westkant, verbodsborden te staan voor het parkeren van fietsen. Staan die er toch, dan haalt de gemeente ze weg en kunnen ze tegen betaling door de eigenaar worden opgehaald.Zo wil het college voorkomen dat rond het station een chaos ontstaat. Stadspartij PLOP trok eerder deze maand al aan de bel over de vele lukraak gestalde fietsen. De partij wilde weten wat het college hieraan ging doen en of er ook een gratis fietsenstalling komt.Onder het nieuwe NS-station is begin deze maand een bewaakte fietsenstalling geopend. De eerste 24 uur in deze bewaakte stalling is gratis, daarna kost het 1,25 euro per dag. Er komt ook een gratis, onbewaakte stalling voor vierhonderd fietsen, zo meldt het college. Die ligt aan de oostkant van het station, vlakbij de Vredeveldsetunnel en de nieuwe perrontunnel.Binnenkort worden flyers met een waarschuwing op alle illegaal geparkeerde fietsen gedrukt. De eigenaren worden daarbij gewezen op de stallingsmogelijkheden.