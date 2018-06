'Overheid en pluimveesector faalden in eierschandaal'

DEN HAAG - De pluimveesector heeft onvoldoende oog gehad voor de voedselveiligheid bij de fipronil affaire. Ook heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit haar taak als controleur niet goed genoeg uitgevoerd.

Dat concludeert een commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager die onderzoek heeft gedaan naar de fipronil-crisis van vorig jaar. De commissie zegt ook dat het toenmalige kabinet de Tweede Kamer niet goed over de affaire heeft geïnformeerd.Bij toezichthouder NVWA krijgt voedselveiligheid 'te weinig aandacht', aldus de commissie. En ook de ministeries die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid en voedselkwaliteit (VWS en LNV) zijn zich onvoldoende bewust van hun taak. Zij zouden bijvoorbeeld meer moeten doen om zelfregulering in de branche te versterken. Nu wordt de NVWA daarmee te zwaar belast, terwijl die juist toezicht zou moeten houden.De NVWA was na een drietal meldingen in november 2016 van fipronil in eieren volgens Sorgdrager teveel gericht op vervolging van Chickfriend en te weinig op de gevolgen van fipronil in eieren voor de gezondheid.Bedrijven zijn volgens Europese normen zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Controles gebeuren volgens de commissie vooral administratief. De commissie adviseert dat de sector de controle gaat verbeteren.Honderden pluimveebedrijven moesten vorig jaar tijdelijk op slot nadat het bestrijdingsmiddel fipronil was aangetroffen in eieren. Het gif was daar terechtgekomen doordat het bedrijf Chickfriend het had gebruikt om bloedluis bij kippen tegen te gaan. Ook in Drenthe werden bedrijven getroffen door fipronil.Zo moest het bedrijf Oving uit Odoornerveen een half miljoen eieren vernietigen en werden 60.000 kippen gedood. Het bedrijf zag een half jaar op slot en heeft een schade geleden van 400.000 tot 500.000 euro.Volgens de commissie hadden bij kippenboeren 'alarmbellen moeten gaan rinkelen' toen zich opeens een 'wondermiddel' tegen die parasiet aandiende. Het duurde vervolgens te lang voordat er inzicht kwam in de risico's voor de volksgezondheid. "Economische en financiële belangen mogen nooit voorrang krijgen op het belang van voedselveiligheid", aldus Sorgdrager.Het is onduidelijk welke gevolgen het onderzoek heeft voor de vergoeding van de schade, die volgens LTO is opgelopen naar 100 miljoen euro. De pluimveesector stelt de overheid aansprakelijk. Een rechtszaak daarover loopt nog.Sorgdrager merkte tot slot nog op dat ze hoopte dat dit het laatste voedselveiligheidsschandaal was. "Een taskforce voedselvertrouwen heeft na het paardenvleesschandaal al aanbevelingen gedaan en daar is niet genoeg mee gedaan," zei de oud-minister.