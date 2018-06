Geen schadeclaim van Shell en ExxonMobil

ASSEN - De overheid hoeft definitief geen rekening te houden met schadeclaims van Shell en ExxonMobil wegens het besluit de gaswinning in Groningen helemaal te stoppen.

Daarnaast bieden de bedrijven garanties dat dochteronderneming NAM in Assen altijd kan en blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen.Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekendgemaakt. Naar verwachting blijft na de beëindiging van de winning ongeveer 450 miljard kubieke meter gas in de grond zitten. Bij de huidige gasprijs vertegenwoordigt dit een waarde van ongeveer 70 miljard euro.Volgens RTV Noord krijgen de bedrijven in ruil hiervoor een groter deel van de gasopbrengsten. Het Rijk kreeg tot nu toe 90 procent van de inkomsten. De overige 10 procent was voor Shell en ExxonMobil. Omdat de gaswinning dalende is en de kosten voor versterking en schadeafhandeling hoog zijn, krijgen de bedrijven nu 27 procent van de opbrengsten, zo schrijft de omroep.