Muziek Coöperatie Meppel klaar voor herstart Bestuursleden Wouter van der Burg Frans ten Veen van de Muziek Coöperatie Meppel (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Concert van Tim Knol in de Muziek Coöperatie Meppel (Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - De Muziek Coöperatie Meppel gaat vol goede moed het nieuwe seizoen in: met een breder bestuur en een mooie line-up.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Begin dit jaar leek het voortbestaan van het Meppeler poppodium nog aan zijden draadje te hangen wegens geldgebrek, maar de gemeente verstrekte op het laatste moment een tijdelijke subsidie om de rest van het jaar door te komen.



Er zijn wel voorwaarden aan de subsidie verbonden. Het bestuur moest worden uitgebreid en er moest onderzocht worden hoe het bestaan van de Muziek Coöperatie door samenwerking beter kan worden gegarandeerd.



'Maak gebruik van K&C'

Het bestuur van de Muziek Coöperatie is inmiddels uitgebreid tot acht mensen. Met wethouder Henk ten Hulscher heeft een gesprek plaatsgevonden over hoe het in de toekomst verder moet.



De gemeente Meppel heeft per jaar een ruim aantal uren staan die ze af kunnen nemen van expertisecentrum Kunst & Cultuur Drenthe. Ten Hulschers idee om de expertise van K&C te gebruiken voor bijvoorbeeld een business plan voor de Muziek Coöperatie ziet het bestuur wel zitten.



Kwaliteitsprogrammering

Met de tijdelijke subsidie voor de rest van het jaar is de Muziek Coöperatie bezig een mooie programmering voor het najaar te maken: Michelle David & The Gospel Sessions komen zaterdag 29 september. "Ze staat nu op grote festivals zoals Pinkpop. We hebben haar eerder gehad in de Grote Kerk en dat vond ze top. Als je het goed regelt voor een artiest, spelen ze goed en komen ze ook graag terug", volgens bestuurslid Wouter van der Burg.



De band Johan komt op 15 november naar het monumentale technieklokaal van de voormalige RSG Meppel. Daar is Van der Burg helemaal blij mee. Johan beleefde een wedergeboorte en leverde vorig jaar met Pull Up een door velen goed gewaardeerd nieuw album af. "En bassist Diets Dijkstra komt uit Meppel, dus hoe leuk is het om hem hier in het kleinste zaaltje van de hele tour te kunnen zien spelen."



Als derde concert staat de festival-kraker Orgelvreten op het verlanglijstje van de bestuursleden. Binnenkort hopen ze dat concert bekend te kunnen maken.



Blockchain ticketingsysteem

Het nieuwe ticketsysteem is gebaseerd op de zogenaamde blockchain technologie. Daarmee heeft de Muziek Coöperatie een landelijke primeur. Het digitale kaartje is ongevoelig voor fraude, ongewenste tussenhandel en je kunt altijd je ticket terugboeken, bijvoorbeeld als je door omstandigheden niet naar het concert kunt komen.