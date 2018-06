Ongeluk leidt tot nieuwe cursus scootmobiel

ASSEN - Scootmobielbestuurders kunnen na de zomer opnieuw een cursus gaan doen om hun voertuig beter onder controle te krijgen. Yvonne Baas van Veilig Verkeer Assen meldt dat naar aanleiding van het ongeluk waarbij een bestuurder dwars door de glazen deur van een banketbakkerij reed.

Rijden op een scootmobiel is nog niet zo gemakkelijk. Baas legt uit dat een scootmobiel geen rem heeft. Het voertuig stopt als je geen gas geeft en dat zijn veel nieuwe bestuurders niet gewend. "Rijden op een fiets met handremmen is toch heel anders", aldus Baas.Voor scootmobielrijders zijn er speciale cursussen in het leven geroepen. Tot en met 2017 organiseerde Veilig Verkeer Nederland jaarlijks zes cursussen in Drenthe in samenwerking met de leverancier van hulpmiddelen. Zo'n 120 mensen deden mee. Dit jaar kwam er een nieuwe aanbieder en daarmee verliep het contact wat stroef. Het ongeluk van afgelopen zaterdag was aanleiding om opnieuw contact te zoeken, ook omdat er nog steeds vraag is naar cursussen. "Met het Hulpmiddelencentrum in Burgum hebben we besloten dat we de cursussen na de zomer weer oppakken.”Volgens Baas is het erg belangrijk dat deze cursussen worden gegeven. De deelnemers worden bijgespijkerd in hun theorie en ook worden de scootmobielen nagekeken. Het laatste onderdeel van de training is dat er nog een stukje gereden wordt.Cijfers over het aantal scootmobielen die jaarlijks betrokken zijn bij ongevallen in onze provincie zijn er niet. Wel komt het regelmatig voor dat er iets fout gaat. "Tijdens een training adviseerden we een vrouw die niet zo handig was met haar scootmobiel om op de parkeerplaats te oefenen", vertelt Baas. "Zij ging toch mee met een route en belandde toen in de greppel met als gevolg dat ze een gebroken pols had."Of ongelukken zoals afgelopen zaterdag bij de banketbakkerij in Assen ook voorkomen kunnen worden, is nog maar de vraag. “Ik denk dat het ongeluk bij de banketbakkerij in Assen een bijzonder ongeluk was”, vertelt Baas. “Maar wij kunnen ongelukken ook niet voorkomen, wij proberen ze te beperken.”