Voetballertjes de dupe van 'failliet' clinicbedrijf Schalke 04 heeft de licentie van het bedrijf ingetrokken (foto: Sascha Steinbach/EPA

ASSEN/DALERVEEN - Jonge voetballers en hun ouders zijn gedupeerd door het bedrijf Sporting Events uit Haulerwijk, dat gerund wordt door een ondernemer uit Assen. Het bedrijf biedt clinics van de Duitse club Schalke 04 aan, maar liet na betaling niets van zich horen.

Tientallen clubs zouden benadeeld zijn, waaronder spelers van DSC '65 uit Dalerveen. Deelname kost per kind om en nabij de honderd euro, maar een clinic is niet gegeven. Het zou bij DSC '65 gaan om tien à twintig kinderen.



Bedrijf is 'failliet'

Voorzitter Bert Galema van DSC '65 baalt ontzettend van de situatie. "We zijn benaderd door Sporting Events om een clinic van Schalke op te zetten voor de jeugd, maar na de betaling kregen we ineens geen contact meer", vertelt Galema. Het geld zijn ze kwijt.



Het bedrijf heeft volgens Galema aan de club laten weten failliet te zijn, maar nergens is daar een bevestiging van te vinden. Galema: "Ik heb een medewerker een bericht gestuurd, maar die liet weten te zijn ontslagen. Maar een curator is er niet en officieel is het bedrijf naar mijn weten niet failliet."



Schalke 04 trok licentie in

Ook voetbalclub Schalke 04 laat weten dat ze al een tijd geen contact hebben kunnen krijgen met Sporting Events en heeft de samenwerkingslicentie inmiddels ingetrokken. "We hebben veel klachten gehad van Nederlanders die met dit bedrijf een clinic van ons hebben geboekt. Als dat uit onze naam gedaan wordt, dan moet alles perfect zijn, vandaar dat we de licentie hebben ingetrokken", vertelt Anja Kleine-Wilde van Schalke 04.



Schalke 04 zegt juridische stappen te willen ondernemen tegen Sporting Events en roept gedupeerde ouders op dat ook te doen. Kleine-Wilde: "Wij kunnen dat niet voor ze doen, want Schalke is niet verbonden aan dat bedrijf. Maar we willen mensen wel vragen om klachten in te dienen tegen Sporting Events."



Kinderen niet de dupe

Ondanks dat de club niet zelf schuldig is aan de ontstane problemen, wil Schalke 04 niet dat de jonge voetballers de dupe worden van Sporting Events. "Dat is aan die kinderen niet uit te leggen, dus daarom willen we proberen de kinderen tegemoet te komen met een stadiontour of andere dingen", vertelt Kleine-Wilde.



Schalke 04 vraagt gedupeerden zich per e-mail te melden, zodat er een oplossing kan worden gevonden.



Sporting Events was niet bereikbaar voor commentaar.